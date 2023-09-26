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Канело: Я не повинен був битися із Біволом

Сауль Альварес прокоментував поразку від Дмитра Бівола
Сьогодні 09:11 319 0
Канело: Я не повинен був битися із Біволом
#Бівол, #Сауль Канело Альварес

Джерело - boxingnews24.com.

Абсолютний чемпіон у другій середній вазі Сауль Альварес (59-2-2, 39 КО) не повинен був виходити на бій з Дмитром Біволом (21-0,11 KO)

Про це розповів сам мексиканський боксер.

"Я не був на готовий на 100% фізично. Моя рука не була на 100% готова, і я не міг тренуватися на 100%. За тиждень до бою я отримав травму ребра на тренуванні.

Я не повинен був битися. Ця поразка досі спричиняє біль у моєму серці. Я досі не подолав це. Це сильно вплинуло на мене, тому що я не повинен був програвати. Я просто кращий за нього", - сказав Канело.

Раніше Канело назвав трьох найкращих боксерів світу.

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