Канело: Я не повинен був битися із Біволом

Абсолютний чемпіон у другій середній вазі Сауль Альварес (59-2-2, 39 КО) не повинен був виходити на бій з Дмитром Біволом (21-0,11 KO)

Про це розповів сам мексиканський боксер.

"Я не був на готовий на 100% фізично. Моя рука не була на 100% готова, і я не міг тренуватися на 100%. За тиждень до бою я отримав травму ребра на тренуванні.

Я не повинен був битися. Ця поразка досі спричиняє біль у моєму серці. Я досі не подолав це. Це сильно вплинуло на мене, тому що я не повинен був програвати. Я просто кращий за нього", - сказав Канело.