Вайлдер назвав фаворита бою Канело - Чарло

Абсолютний чемпіон у першій середній вазі Джермелл Чарло (35-1-1, 19 КО) є фаворитом у бою проти чемпіон у другій середній вазі Сауля Альвареса (59-2-2, 39 КО).

Про це розповів колишній чемпіон в надважкій вазі Деонтей Вайлдер.

"Я маю велику впевненість в Чарло. Це буде хороший бій. Хоча я впевнений в них обох, як би сумнівно це не звучало. Вони обидва володіють різною технікою та силою, коли справа доходить до боксу. Думаю, що в цілому це буде чудовий бій.

Якби я повинен був схилитися на чийсь бік, то я б схилявся трохи більше до Чарло. Думаю, що Джермелл справді буде багато працювати, і він дійсно хоче цього. Бо якщо він переможе, це стане визначальним моментом у його кар’єрі, коли він зможе перемогти когось на зразок Канело", - сказав Вайлдер.