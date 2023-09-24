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Портер: Бій Канело та Чарло триватиме 7 раундів або менше

Колишній чемпіон світу розповів про бій Канело - Чарло
Сьогодні 13:51 449 0
Портер: Бій Канело та Чарло триватиме 7 раундів або менше
#Сауль Канело Альварес, #Джермелл Чарло

Джерело - Чемпіон.

Абсолютний чемпіон світу в першій середній вазі Джермелл Чарло (35-1-1, 19 КО) має мало шансів на перемогу над абсолютним чемпіоном у другій середній вазі Саулем Альваресом (59-2-2, 39 КО).

Про це розповів колишній чемпіон світу Шон Портер.

"Канело уклав угоду на три поєдинки, і ця угода не повинна закінчитися після першого поєдинку. Це боксерський бізнес, і я роблю на нього ставку. Єдиний спосіб, яким Чарло переможе в цьому поєдинку, - це нокаут. Цей бій триватиме сім раундів або менше" - сказав Портер.

Поєдинок відбудеться 30 вересня.

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