Угас: Після бою зі Спенсом було важко як фізично, так і емоційно

Угас розповів про майбутній бій з Барріосом

Джерело - Bad Left Hook.

Колишній чемпіон світу в напівсередній вазі Йорденіс Угас (27-5, 12 КО) готовий повернутися на ринг.

Про це він розповів порталу BadLeftHook.

"Після бою зі Спенсом було важко як фізично, так і емоційно. Я тягнув цей тягар за собою. Я був такий щасливий, що зміг повернутися в зал та робити те, що про що мріяв все своє життя. Десь у грудні я повернувся до тренувань, а через пару місяців почав спарингувати.

У квітні 2022-го року Спенс переміг Угаса технічним нокаутом

Тепер я можу спокутувати свою провину і залишити все це в минулому. Я завжди знав, що повернуся. Стан ока покращився після операції, і тепер я відчуваю, що готовий. Чудово знову провести бій у Лас-Вегасі. В мене вже стрік 5-0 тут. Загалом я почуваюся тут як вдома", — сказав Угас.

Поєдинок Йорденіса з Маріо Барріосом відбудеться 30 вересня.

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