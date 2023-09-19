В його організмі був виявлений тестостерон

Відомий польський боксер суперважкого дивізіону Каміль Соколовський (11-28-3, 4 KO) відсторонений від поєдинків через позитивного тесту UKAD на тестостерон.

Про це повідомляє boxingscene.com.

Соколовський визнав порушення. Йому скоротили термін дискваліфікації з чотирьох років до трьох.

Відсторонення розпочалося 21 квітня 2023 року.

Соколовський здав позитивний тест в листопаді минулого року перед боєм з Фрейзером Кларком. Тоді Кларк переміг Камілла одноголосним рішенням суддів.