Головне
Шахтар - Порту: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:22 2266
Шахтар - Порту: ОНЛАЙН
Сьогодні 18:15 815
Скільки українські клуби заробляють у єврокубках
Сьогодні 13:33 739
Буткевич та Надєїн ініціювали позачергову нараду клубів УПЛ
Сьогодні 12:42 386
Збірна України визначилась з домашнім стадіоном на гру з Північною Македонією
Сьогодні 10:10 737
Довбик віддав свій перший гольовий пас за Жирону в матчі Ла Ліги - ВІДЕО
Сьогодні 10:04 1031
Ліга чемпіонів, на старт: усе головне напередодні сезону-2023/24
Сьогодні 08:38 773
Стали відомі оцінки Циганкова та Довбика за матч з Гранадою
Сьогодні 08:25 1937
Костюк з перемоги стартувала на турнірі WTA 1000 у Гвадалахарі
Сьогодні 08:08 376
Шахтар розпочинає Лігу чемпіонів грою з Порту, Барселона прийме Антверпен
Сьогодні 07:58 490
Прямі трансляції

Сколовський отримав дискваліфікацію через позитивного допінг-тесту

В його організмі був виявлений тестостерон
Сьогодні 18:11 160 0
Сколовський отримав дискваліфікацію через позитивного допінг-тесту
#Каміль Соколовський

Джерело - xsport.ua.

Відомий польський боксер суперважкого дивізіону Каміль Соколовський (11-28-3, 4 KO) відсторонений від поєдинків через позитивного тесту UKAD на тестостерон.

Про це повідомляє boxingscene.com.

Соколовський визнав порушення. Йому скоротили термін дискваліфікації з чотирьох років до трьох.

Відсторонення розпочалося 21 квітня 2023 року.

Соколовський здав позитивний тест в листопаді минулого року перед боєм з Фрейзером Кларком. Тоді Кларк переміг Камілла одноголосним рішенням суддів.

Коментарі ()
Популярне зараз
Динамо здобуло перемогу над Ворсклою в 7 турі УПЛ Динамо здобуло перемогу над Ворсклою в 7 турі УПЛ 1674
Шахтар - Порту: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів Шахтар - Порту: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів 2266
Циганков забив шикарний гол за Жирону дальнім ударом у дев'ятку - ВІДЕО Циганков забив шикарний гол за Жирону дальнім ударом у дев'ятку - ВІДЕО 5674
Стали відомі оцінки Циганкова та Довбика за матч з Гранадою Стали відомі оцінки Циганкова та Довбика за матч з Гранадою 1937
Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця 16559
21 рік тому в АПЛ забили найвідоміший автогол в історії футболу 21 рік тому в АПЛ забили найвідоміший автогол в історії футболу 7484
Рекомендуємо
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 323524 8
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 16850 6
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 82562 1
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 8023 2
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 56859
Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 18330 3