Джойс: Чжилей усе врахував та тренувався правильно до реваншу

Джерело - tribuna.com.
Британський надважковаговик Джо Джойс (15-1, 14 КО) мав шанс перемогти Чжана Чжилеєя (25-1-1, 20 КО) у першому бою.
Про це розповів сам британський боксер.
"У нашому першому поєдинку я був у формі та добивався певного успіху. У мене була велика кількість ударів та достатньо влучень.
Якби не око… Чжилей почав втомлюватися. Я думаю, що міг би його нокаутувати в середині чи наприкінці бою.
Чжилей також усе це розуміє, тому він все врахував та тренувався правильно до реваншу. Але в мене немає сумнівів, що цього разу я доберуся до нього", – сказав Джойс.
У першому поєдинку у квітні Чжилей достроково переміг Джойса у 6-му раунді. Реванш відбудеться 23 вересня.