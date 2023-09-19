Джойс: Чжилей усе врахував та тренувався правильно до реваншу

Британський надважковаговик Джо Джойс (15-1, 14 КО) мав шанс перемогти Чжана Чжилеєя (25-1-1, 20 КО) у першому бою.

Про це розповів сам британський боксер.

"У нашому першому поєдинку я був у формі та добивався певного успіху. У мене була велика кількість ударів та достатньо влучень.

Якби не око… Чжилей почав втомлюватися. Я думаю, що міг би його нокаутувати в середині чи наприкінці бою.

Чжилей також усе це розуміє, тому він все врахував та тренувався правильно до реваншу. Але в мене немає сумнівів, що цього разу я доберуся до нього", – сказав Джойс.