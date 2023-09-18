Франклін: Для мене удар Дюбуа виглядав забороненим

Даніель Дюбуа (19-2, 18 КО) завдав легітимний удар Олександру Усику (21-0, 14 КО) у 5-му раунді бою за титул чемпіона світу.

Про це розповів американський боксер у надважкій вазі Джермейн Франклін.

"Це палиця з двома кінцями. Ми дивилися бій, але не були на рингу. Навіть люди, які там були, не знаходилися на рингу. Тож рефері та судді – це ті люди, які справді дивилися бій зблизька. Повтор – це найкраще, що у нас є. Але здається, що це був удар у пояс. Для мене він виглядав забороненим. У нас великі захисні накладки. Я сам ношу велику. Часом вони підіймаються, і якщо твої шорти знаходяться нижче пупка, то це заборонений удар", - розповів Франклін.