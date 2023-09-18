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Франклін: Для мене удар Дюбуа виглядав забороненим

Джермейн Франклін прокоментував бій Усик - Дюбуа
Сьогодні 15:13 242 0
Франклін: Для мене удар Дюбуа виглядав забороненим
#Олександр Усик, #Джермейн Франклін, #Даніель Дюбуа

Джерело - sport.ua.

Даніель Дюбуа (19-2, 18 КО) завдав легітимний удар Олександру Усику (21-0, 14 КО) у 5-му раунді бою за титул чемпіона світу.

Про це розповів американський боксер у надважкій вазі Джермейн Франклін.

"Це палиця з двома кінцями. Ми дивилися бій, але не були на рингу. Навіть люди, які там були, не знаходилися на рингу. Тож рефері та судді – це ті люди, які справді дивилися бій зблизька. Повтор – це найкраще, що у нас є. Але здається, що це був удар у пояс. Для мене він виглядав забороненим. У нас великі захисні накладки. Я сам ношу велику. Часом вони підіймаються, і якщо твої шорти знаходяться нижче пупка, то це заборонений удар", - розповів Франклін.

У 5 раунді суддя призупинив бій після брудного удару Дюбуа нижче поясу.

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