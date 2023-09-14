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Вихрист змінив тренера

Вихрист повернувся до співпраці з тренером Ляховим
Сьогодні 16:10 176 0
Вихрист змінив тренера
#Віктор Вихрист

Джерело - Luckypunch.net.

Український боксер надважкої ваги Віктор Вихрист (11-1, 7 КО) змінив тренера.

Про це повідомляє Luckypunch.net.

Менеджер боксера Андрій Котельник розповів, що 31-річний спортсмен з моменту переходу в професійний бокс працював з турком Бюленом Басером, який є головним тренером промоутерської компанії EC Boxing.

Тепер Вихрист працює з українським фахівцем Олександром Ляховим, вони вже мали досвід співпраці на рівні аматорів.

Вихрист останній бій провів у лютому, коли достроково програв Леньє Перо через травму ребер. Він повинен був повернутися в ринг у липні в андеркарді Кроуфорд - Спенс, проте поєдинок проти Гургена Ованесяна скасували.

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