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Санчес: У поєдинку Канело - Кроуфорд немає сенсу

Абель Санчес прокоментував можливий бій між Канело та Кроуфордом
Сьогодні 16:41 206 0
Санчес: У поєдинку Канело - Кроуфорд немає сенсу
#Сауль Канело Альварес, #Санчес, #Теренс Кроуфорд

Джерело - boxing247.

Абсолютний чемпіон у другій середній вазі Сауль Альварес (59-2-2, 39 КО) має надто велику перевагу у габаритах над абсолютом у напівсередній вазі Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 КО).

Про це розповів американський тренер Абель Санчес.

 "Цього немає відбутися. Теренс збирається піднятися на три вагові категорії, щоб побитися з хлопцем, який нещодавно провів поєдинок у напівважкій вазі. Я вважаю, що в цьому немає сенсу.

Але це не буде одностороннє побиття. Кроуфорд надто хороший боєць, щоб це сталося, але у Канело буде перевага через габарити", - сказав Санчес.

Кроуфорд виступає в дивізіоні 66,68 кг, Канело – 76,2 кг. 30 вересня Сауль проведе бій проти Джермелла Чарло.

Раніше Канело назвав трьох найкращих боксерів світу.

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