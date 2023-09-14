Санчес: У поєдинку Канело - Кроуфорд немає сенсу

Абсолютний чемпіон у другій середній вазі Сауль Альварес (59-2-2, 39 КО) має надто велику перевагу у габаритах над абсолютом у напівсередній вазі Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 КО).

Про це розповів американський тренер Абель Санчес.

"Цього немає відбутися. Теренс збирається піднятися на три вагові категорії, щоб побитися з хлопцем, який нещодавно провів поєдинок у напівважкій вазі. Я вважаю, що в цьому немає сенсу.

Але це не буде одностороннє побиття. Кроуфорд надто хороший боєць, щоб це сталося, але у Канело буде перевага через габарити", - сказав Санчес.