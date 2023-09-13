Гірн: На цей момент Ф’юрі – найкращий боксер надважкої ваги у світі

Володар поясу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 КО) зможе перемогти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО).

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Ф’юрі сказав, що його не цікавить Усик. Не цікавить Джошуа, якого він назвав прибиральником у залі. Він каже, що його цікавлять лише великі хлопці, але якщо тобі нецікаво битися з Усиком та Джошуа, то хто на цій планеті тобі цікавий? Ютубери? Мене це розчаровує, бо я люблю велич. Я люблю спорт. Мені подобається дивитися, як у спорті хтось досягає успіху.

На цей момент Ф’юрі – найкращий боксер надважкої ваги у світі. Я думаю, що він міг би перемогти Олександра Усика. Він міг би побитися з Ентоні Джошуа, і якщо він переможе його, то стане найкращим надважковаговиком нашого покоління. Він би побив Кличка, Вайлдера, Усика та Ей Джея, він би став абсолютним чемпіоном світу", - сказав Гірн.