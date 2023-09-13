Головне
Збірна України програла Італії у кваліфікації Євро-2024
Вчора 23:39 1485
Збірна Польщі звільнила головного тренера
Сьогодні 19:22 280
Звягель оголосив про відхід Максимова
Сьогодні 19:08 216
Бех-Романчук пропустить фінал Діамантової ліги
Сьогодні 16:25 447
Принц Гаррі зустрівся з Тайрою на Іграх нескорених-2023
Сьогодні 14:02 548
Сандерленд презентував Русина
Сьогодні 11:50 526
Ярмоленко забив 46-й гол за збірну, до рекорду Шевченка - 2 кроки
Сьогодні 10:21 878
Україна опустилася на третє місце в турнірній таблиці групи C кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 09:40 1606
Італія - Україна: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 00:52 8989
Збірна Іспанії розгромила Кіпр, Швеція програла Австрії: результати матчів кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 00:35 1047
Прямі трансляції

Гірн: На цей момент Ф’юрі – найкращий боксер надважкої ваги у світі

Едді Гірн прокоментував бій Ф’юрі - Усик
Сьогодні 17:14 269 0
Гірн: На цей момент Ф’юрі – найкращий боксер надважкої ваги у світі
Фото - gettyimages
#Едді Гірн, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Boxing Social.

Володар поясу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 КО) зможе перемогти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО).

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Ф’юрі сказав, що його не цікавить Усик. Не цікавить Джошуа, якого він назвав прибиральником у залі. Він каже, що його цікавлять лише великі хлопці, але якщо тобі нецікаво битися з Усиком та Джошуа, то хто на цій планеті тобі цікавий? Ютубери? Мене це розчаровує, бо я люблю велич. Я люблю спорт. Мені подобається дивитися, як у спорті хтось досягає успіху.

На цей момент Ф’юрі – найкращий боксер надважкої ваги у світі. Я думаю, що він міг би перемогти Олександра Усика. Він міг би побитися з Ентоні Джошуа, і якщо він переможе його, то стане найкращим надважковаговиком нашого покоління. Він би побив Кличка, Вайлдера, Усика та Ей Джея, він би став абсолютним чемпіоном світу", - сказав Гірн.

Раніше промоутер назвав дату бою Усик - Ф’юрі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Італія - Україна 2:1: огляд матчу відбору Євро-2024 Італія - Україна 2:1: огляд матчу відбору Євро-2024 1675
Жахлива обрізка Судакова призвела до швидкого гола збірної Італії у ворота України - ВІДЕО Жахлива обрізка Судакова призвела до швидкого гола збірної Італії у ворота України - ВІДЕО 1691
Італія - Україна - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024 Італія - Україна - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024 5576
Італія - Україна 2:1. Як це було Італія - Україна 2:1. Як це було 11832
Італія - Україна: відео голів і огляд матчу Італія - Україна: відео голів і огляд матчу 8989
Ярмоленко подарував Україні надію в кінці першого тайму матчу з Італією: відео гола Ярмоленко подарував Україні надію в кінці першого тайму матчу з Італією: відео гола 1938
Рекомендуємо
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 300137
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 35883 4
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 19961 7
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 42657
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 21003
Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 18269 3