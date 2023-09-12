Гантер: Усик завдасть проблем Ф’юрі

У володаря поясу WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 КО) будуть проблеми у бою проти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО).

Про це розповів американський боксер надважкої ваги Майкл Гантер (20-1-2, 14 КО).

"Усику потрібно зрозуміти, як заслужити повагу Ф’юрі та вигравати раунди, являючись домінатором. Якщо вони обидва стоятимуть на рингу і не викидатимуть удари, раунди йтимуть Тайсону Ф’юрі, бо він великий, у нього від природи більше плюсів на рингу.

Усику потрібно заслужити повагу Ф’юрі в ранніх раундах, швидше знайти свій спосіб вигравати відрізки.

Я не уявляю, що Усик виграє ранні раунди. А потім я бачу, що у нього можуть бути проблеми у пізніх раундах, бо йому доведеться ризикувати та щось вигадувати. Але я все одно думаю, що Усик покаже гарний бій.

Це дуже спірно, проте я вважаю, що Усик завдасть Ф’юрі проблем, тому що у Тайсона виникають проблеми з бійцями наших розмірів, які активно використовують ноги.

Тут є кілька аспектів, але суть у тому, що я не думаю, що Ф’юрі та Усик вийдуть на ринг. Я сподіваюся, що вони зроблять це, проте я цього не уявляю", - сказав Гантер.