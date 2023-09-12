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Джойс: Усик скористався ситуацією у поєдинку з Дюбуа

Джо Джойс прокоментував заборонений удар в 5-му раунді бою Усик - Дюбуа
Сьогодні 09:39 293 0
Джойс: Усик скористався ситуацією у поєдинку з Дюбуа
#Олександр Усик, #Джо Джойс, #Даніель Дюбуа

Джерело - boxing-social.com.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) скористався ситуацією у 5-му раунді бою проти Даніель Дюбуа (19-2, 18 КО).

Про це розповів британський надважковаговик Джо Джойс (15-1, 14 КО).

"Ймовірно, Дюбуа завдав гарний удар. Був цей удар високим чи низьким? Я не знаю.

Я думаю, що він припав у лінію пояса, але Усик підіграв і рефері… Бій проходив у Польщі. Я не знаю.

Я думаю, що Усик злегка скористався ситуацією. Крім цього удару, решта бою була домінуючим виступом Усика", - сказав Джойс.

У 5 раунді суддя призупинив бій після брудного удару Дюбуа нижче поясу.

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