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Джойс: Думав, що зможу нокаутувати Чжилея в пізніх раундах

Джойс прокоментував реванш проти Чжилея
Сьогодні 13:09 189 0
Джойс: Думав, що зможу нокаутувати Чжилея в пізніх раундах
#Джо Джойс, #Чжан Чжилей

Джерело - tribuna.com.

Британський надважковаговик Джо Джойс (15-1, 14 КО) недооцінив Чжана Чжилеєя (25-1-1, 20 КО) у першому бою.

Про це розповів сам боксер.

"Якщо ви подивитеся на мої попередні бої, то я трохи змінююся залежно від суперника. Можливо, я трохи недооцінив Чжилея. Я думав, що зможу нокаутувати його в пізніх раундах.

Безумовно, він мав швидкі руки, він точно бив ліворуч і контратакував Але цього разу все буде інакше, тому що я більш мотивований і налаштований, ніж будь-коли.

Я залишався в бою і був досить успішний шляхом кількості ударів, які викидав і доносив. Якби не око, то я думаю, що він почав би втомлюватися після екватора поєдинку.

Чжилей це знає, тому він також старанно тренувався. Але я вважаю, що на цей раз перемога буде за мною", - сказав Джойс.

У першому поєдинку у квітні Чжилей достроково переміг Джойса у 6-му раунді. Реванш відбудеться 23 вересня.

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