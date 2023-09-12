Джойс: Думав, що зможу нокаутувати Чжилея в пізніх раундах

Британський надважковаговик Джо Джойс (15-1, 14 КО) недооцінив Чжана Чжилеєя (25-1-1, 20 КО) у першому бою.

Про це розповів сам боксер.

"Якщо ви подивитеся на мої попередні бої, то я трохи змінююся залежно від суперника. Можливо, я трохи недооцінив Чжилея. Я думав, що зможу нокаутувати його в пізніх раундах.

Безумовно, він мав швидкі руки, він точно бив ліворуч і контратакував Але цього разу все буде інакше, тому що я більш мотивований і налаштований, ніж будь-коли.

Я залишався в бою і був досить успішний шляхом кількості ударів, які викидав і доносив. Якби не око, то я думаю, що він почав би втомлюватися після екватора поєдинку.

Чжилей це знає, тому він також старанно тренувався. Але я вважаю, що на цей раз перемога буде за мною", - сказав Джойс.