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Визначилась дата бою Валлін - Гассієв

Бій відбудеться у турецькій Анталії.
Сьогодні 10:25 195 0
Визначилась дата бою Валлін - Гассієв
#Гассієв, #Отто Валлін

Джерело - boxingscene.com.

Шведський боксер надважкої ваги Отто Валлін (25-1, 14 KO) назвав дату бою проти росіянина Мурата Гассієва (29-1, 22 КО), який раніше отримав громадянство Вірменії.

Поєдинок Валліна проти Гассієва відбудеться 30 вересня на арені Regnum Carya Hotel у турецькій Анталії.

На кону 12-раундового бою стоятиме регіональний титул WBA у надважкій вазі.

Валлін провів останній бій у січні, коли переміг одноголосним рішенням суддів Хеламана Олгуїна. Гассієв у березні нокаутував Майка Белогана.

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