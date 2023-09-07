Ф’юрі готовий провести бій у клітці з Нганну та Джонсом

Джерело - Чемпіон.
Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі готовий провести бій у клітці за правилами MMA.
Про це він заявив на пресконференції перед боєм з Франсісом Нганну.
"Я б хотів побитися з Нганну в клітці, думаю, я точно зможу його перемогти. Він не дуже хороший борець, він відомий своїми ударами, а я атакую краще за нього. У маленьких рукавичках я б нокаутував його за лічені секунди. Я б бився з Джоном Джонсом у клітці, якби гроші були правильними", - сказав Ф’юрі.
“I would fight @JonnyBones also in a cage.”— Top Rank Boxing (@trboxing) September 7, 2023
Will @Tyson_Fury enter the Octagon? 👀 pic.twitter.com/ACBw2geKzz
Боксерський бій Ф'юрі - Нганну відбудеться 28 жовтня у Саудівській Аравії.
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