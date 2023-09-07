Ф’юрі готовий провести бій у клітці з Нганну та Джонсом

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі готовий провести бій у клітці за правилами MMA.

Про це він заявив на пресконференції перед боєм з Франсісом Нганну.

"Я б хотів побитися з Нганну в клітці, думаю, я точно зможу його перемогти. Він не дуже хороший борець, він відомий своїми ударами, а я атакую краще за нього. У маленьких рукавичках я б нокаутував його за лічені секунди. Я б бився з Джоном Джонсом у клітці, якби гроші були правильними", - сказав Ф’юрі.