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Де Ла Хойя: Кроуфорд переможе Канело в будь-який момент

Оскар Де Ла Хойя прокоментував потенційний бій між Кроуфордом та Канело
Сьогодні 12:45 160 0
Де Ла Хойя: Кроуфорд переможе Канело в будь-який момент
#Де Ла Хойя, #Сауль Канело Альварес, #Теренс Кроуфорд

Джерело - tribuna.com.

Абсолютний чемпіон у напівсередній вазі Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) не буде мати проблем з абсолютом у другій середній вазі Саулем Альваресом (59-2-2, 39 КО).

Про це розповів промоутер Оскар Де Ла Хойя

"Теренс Кроуфорд переможе Канело в будь-який момент. У будь-який момент. Тому що, дивіться, я вже говорив раніше, велика талановита людина переможе маленького талановитого бійця, але Теренс Кроуфорд не малий. Теренс Кроуфорд - великий хлопець. Він може перейти у другу середню вагу, якщо захоче. Якщо цей бій відбудеться у ваговій категорії до 75 кг, Теренс Кроуфорд буде готовий. Але таке можливо лише з набором навичок Теренса Кроуфорда, який є майстром.

Він змусить Канело виглядати як дитину. Він зробить його схожим на дитину. І це тільки висновок з мого досвіду боксу. Чи хочу я, щоб Канело виграв? Так. Знаєте, я був промоутером Канело, і хочу для нього найкращого. Я хочу найкращого для будь-якого бійця. Але з точки зору промоутера, з точки зору експерта, з точки зору бійця, і не забувайте про це, я мав 10 титулів чемпіона світу в шести дивізіонах, з цієї точки зору Кроуфорд переможе його в майстерному виступі в будь-який день.

Талант, це лише талант. Але Кроуфорд великий хлопець. Кроуфорд вищий за Канело. Кроуфорд може збільшитися до розміру Канело. Але різниця полягатиме в таланті, в роботі ніг, подивіться на роботу ніг Канело. У нього вони ніби в цементі. Подивіться на роботу ніг Кроуфорда. Він координує її з верхньою частиною тіла. Його робота ніг просто неймовірна. Він вміє тримати дистанцію. Це буде безпроблемно", - сказав Де Ла Хойя.

Раніше Канело назвав трьох найкращих боксерів світу.

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