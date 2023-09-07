Хргович: Дюбуа завдав удар нижче пояса Усика

Даніель Дюбуа (19-2, 18 КО) пробив нижче пояса Олександру Усику (21-0, 14 КО) у 5-му раунді бою за титул чемпіона світу.

Про це розповів непереможений суперважковаговик Філіп Хргович.

"Я не знаю, чи був це удар нижче пояса. У мене вже брали інтерв'ю і я відповів, що не можу сказати. Я не впевнений. Ви бачили фото і відео. Це не удар нижче пояса. Це удар у лінію пояса. Але якщо ви подивитеся на реакцію Усика, то він відреагував так, немов це був удар нижче пояса, а не по корпусу. Тож або він голлівудський актор, або це заборонений удар, тому що ти по-різному реагуєш на удари в корпус і нижче пояса.

Коли я все підсумовую, то думаю, що це був удар нижче пояса. Але, як я сказав, на фото це не виглядає як удар нижче пояса", - заявив Хргович.