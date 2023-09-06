Головне
Збірна України вийшла в 1/8 фіналу Чемпіонату Європи
Вчора 19:47 2754
Перріс перейшов у Сабах
Сьогодні 12:13 178
На матчі Україна - Англія не буде аншлагу: на центральні сектори у продажу сотні квитків
Сьогодні 10:50 1648
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського
Сьогодні 10:45 40069 1
Ярмоленко може повернутися у загальну групу збірної України
Сьогодні 10:22 327
Крастіньш: Упевненим можна бути тільки, коли набрав 25 очок і на два більше за суперника
Вчора 21:41 554
Динамо підтвердило перехід Сидорчука до Вестерло
Вчора 17:54 1766
Матч століття: 25 років тому Україна покарала росіян. ВІДЕО
Вчора 16:34 7853
Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на US Open-2023
Вчора 16:17 16102
Інтер продовжив контракт з Індзагі
Вчора 14:39 397
Прямі трансляції

Пітер Ф’юрі: Дюбуа двічі зупинили джебом – це не виглядає багатообіцяюче

Пітер Ф’юрі прокоментував бій Усик - Дюбуа
Сьогодні 13:39 225 0
Пітер Ф’юрі: Дюбуа двічі зупинили джебом – це не виглядає багатообіцяюче
#Олександр Усик, #Даніель Дюбуа

Джерело - tribuna.com.

Даніель Дюбуа (19-2, 18 КО) не хотів продовжувати бій з чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (21-0, 14 КО) після нокауту у 9 раунді.

Про це розповів британський тренер Пітер Ф’юрі.

"Я не нав’язуватиму свою думку, тому що бокс - дуже складний вид спорту. У будь-якому випадку Дюбуа – елітний боєць. Коли ти опиняєшся на коліні після джеба, ти сам себе на нього ставиш.

Ти знаєш, що робиш, бо ти береш коліно. Якщо ти підіймаєшся на рахунок 9, це означає, що ти не хочеш продовжувати.

Я можу лише казати правду, як я її бачу. Дюбуа двічі зупинили джебом – це не виглядає багатообіцяюче, тому що в надважкій вазі ти отримуєш багато критики", - сказав Ф’юрі.

Нагадаємо, Усик нокаутував Дюбуа в 9 раунді та зберіг чемпіонські пояси.

Після вирішального удару Даніель не зміг повністю піднятися на ноги, простоявши декілька секунд на одному коліні, доки суддя не зупинив поєдинок.

Коментарі ()
Популярне зараз
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 40069 1
Трагічна Олімпіада: 51 рік тому стався теракт у Мюнхені Трагічна Олімпіада: 51 рік тому стався теракт у Мюнхені 6064
Чісора - про удар нижче пояса від Дюбуа: Тут не може бути двох думок Чісора - про удар нижче пояса від Дюбуа: Тут не може бути двох думок 28752
Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на US Open-2023 Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на US Open-2023 16102
Матч століття: 25 років тому Україна покарала росіян. ВІДЕО Матч століття: 25 років тому Україна покарала росіян. ВІДЕО 7853
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці 25224
Рекомендуємо
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 19828 7
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 16021
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 88626 1
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 50501
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 33308 3
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 299349