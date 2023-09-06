Пітер Ф’юрі: Дюбуа двічі зупинили джебом – це не виглядає багатообіцяюче

Даніель Дюбуа (19-2, 18 КО) не хотів продовжувати бій з чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (21-0, 14 КО) після нокауту у 9 раунді.

Про це розповів британський тренер Пітер Ф’юрі.

"Я не нав’язуватиму свою думку, тому що бокс - дуже складний вид спорту. У будь-якому випадку Дюбуа – елітний боєць. Коли ти опиняєшся на коліні після джеба, ти сам себе на нього ставиш.

Ти знаєш, що робиш, бо ти береш коліно. Якщо ти підіймаєшся на рахунок 9, це означає, що ти не хочеш продовжувати.

Я можу лише казати правду, як я її бачу. Дюбуа двічі зупинили джебом – це не виглядає багатообіцяюче, тому що в надважкій вазі ти отримуєш багато критики", - сказав Ф’юрі.