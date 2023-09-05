Канело: Бій з Чарло готувався 5 років

Бій між абсолютний чемпіон у другій середній вазі Сауль Альварес (59-2-2, 39 КО) з абсолютним чемпіоном у першій середній вазі Джермеллом Чарло (35-1-1, 19 КО) готувався п'ять років.

Про це розповів сам мексиканський боксер.

"Цей бій готувався п'ять років. Про нього говорили давно, але зараз ідеальний момент.

Джермелл Чарло — чудовий і талановитий боєць, і він абсолютний чемпіон у своїй ваговій категорії. Тож я радий брати участь у великих боях", - сказав Альварес.