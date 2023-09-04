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Санчес назвав фаворита поєдинку Ф'юрі - Усик

Абель Санчес прокоментував бій Усик - Ф’юрі
Сьогодні 12:29 182 0
Санчес назвав фаворита поєдинку Ф'юрі - Усик
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - K.O. Artist Sports.

У володаря поясу WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 КО) не буде проблем у бою проти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО).

Про це розповів відомий американський тренер Абель Санчес.

"Це легкий бій для Тайсона Ф'юрі. Тайсон Ф'юрі - головний у надважкій вазі. Тайсон дуже гарний.

Я б сказав, що Тайсон Фьюрі - це Бівол у цій ваговій категорії. Ось наскільки він гарний у цій вазі", - сказав Санчес.

Раніше промоутер назвав дату бою Усик - Ф’юрі.

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