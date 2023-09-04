Санчес назвав фаворита поєдинку Ф'юрі - Усик

Абель Санчес прокоментував бій Усик - Ф’юрі

У володаря поясу WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 КО) не буде проблем у бою проти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО).

Про це розповів відомий американський тренер Абель Санчес.

"Це легкий бій для Тайсона Ф'юрі. Тайсон Ф'юрі - головний у надважкій вазі. Тайсон дуже гарний. Я б сказав, що Тайсон Фьюрі - це Бівол у цій ваговій категорії. Ось наскільки він гарний у цій вазі", - сказав Санчес.

Раніше промоутер назвав дату бою Усик - Ф’юрі.