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Воррен: Дюбуа знає, що потрібно робити у реванші з Усиком

Френк Воррен прокоментував бій реванш Усик - Дюбуа
Сьогодні 14:40 221 0
Воррен: Дюбуа знає, що потрібно робити у реванші з Усиком
Фото - Getty Images
#Олександр Усик, #Френк Воррен, #Даніель Дюбуа

Джерело - boxingscene.com.

Даніель Дюбуа (19-2, 18 КО) зможе перемогти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (21-0, 14 КО) у поєдинку-реваншу.

Про це розповів промоутер Френк Воррен.

"Усі нокдауни різні. Він дійсно втратив імпульс. Це справді забрало у нього багато сил. Але зараз йому 25 років. Даніель у такому ж становищі, як і Джошуа – на його боці молодість.

Дюбуа має винести уроки з першого бою. Це життя. Наступного разу він має влізти в окопи та зробити це. Я розумію, чому він втратив темп, але для мене це розчарування. Хлопець бився перед 46 тисячами українських уболівальників, весь стадіон був на його боці (Усика - прим.), він був немов у лігві левів.

У нього виникли проблеми, але якби він продовжив, то міг би зупинити свого суперника. Усик мав проблеми, в цьому немає сумнівів. Дюбуа ще міг битися і був у нормі. У цьому бою він взагалі не постраждав.

Якби Даніель піднявся на 2 секунди раніше, то рефері не зупинив би бій. Він міг продовжувати. Він увійшов у лігво з левами, як колись зробив Тайсон.

В одному я впевнений, що якщо нам вдасться провести реванш, у чому я впевнений, то Дюбуа знає, що потрібно робити. Він розуміє, що має стиснути зуби та виграти ці титули, не залишивши шансів своєму супернику", - сказав Воррен.

Раніше промоутер назвав дату бою Усик - Ф’юрі.

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