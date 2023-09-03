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Ексчемпіон світу: Реванш між Усиком і Дюбуа не гарантований

Сьогодні 15:24 264 0
Ексчемпіон світу: Реванш між Усиком і Дюбуа не гарантований
#Олександр Усик, #Даніель Дюбуа

Джерело - proboxtv.com.

Ексволодар титулу в першому напівсередньому дивізіоні Кріс Алгієрі не бачить сенсу проводити реванш між Даніелем Дюбуа (19-2, 18 КО) і Олександром Усиком (21-0, 14 КО).

Про це заявив сам Алгієрі.

"Ми ніколи не дізнаємося, чи залишився б Усик непереможеним, якби Луїс Пабон порахував удар легальним. Усик сказав, що він би відразу схопився на ноги, але будь-який боєць заявив би те ж саме. Проте реванш не гарантований - ніхто не потребує його перегляду.

Можливо, є шанс, що промоутер Дюбуа Френк Уоррен зможе досягти реваншу, але це обійдеться йому у велику суму. І я не вірю, що це того варто", - сказав Алгієрі.

Раніше промоутер назвав дату бою Усик - Ф’юрі.

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