Опетая: Важко визначити, яким був удар у поєдинку Усика та Дюбуа

Даніель Дюбуа (19-2, 18 КО) завдав спірного удару Олександру Усику (21-0, 14 КО) у 5-му раунді бою за титул чемпіона світу.

Про це розповів чемпіон IBF у напівважкій вазі Джей Опетая (22-0, 17 КО).

"На жаль, у боксі трапляються речі, які не можна контролювати. Це удар у спірну область. Це не був удар по яйцях, але він припав у пояс. Важко визначити, яким був цей удар.

Я фанат Усика. Я дуже багато за ним стежив, доки підіймався у професійних рейтингах. Тепер я можу бути його конкурентом", - сказав Опетая.