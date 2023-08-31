Опетая: Важко визначити, яким був удар у поєдинку Усика та Дюбуа

Джерело - tribuna.com.
Даніель Дюбуа (19-2, 18 КО) завдав спірного удару Олександру Усику (21-0, 14 КО) у 5-му раунді бою за титул чемпіона світу.
Про це розповів чемпіон IBF у напівважкій вазі Джей Опетая (22-0, 17 КО).
"На жаль, у боксі трапляються речі, які не можна контролювати. Це удар у спірну область. Це не був удар по яйцях, але він припав у пояс. Важко визначити, яким був цей удар.
Я фанат Усика. Я дуже багато за ним стежив, доки підіймався у професійних рейтингах. Тепер я можу бути його конкурентом", - сказав Опетая.
У 5 раунді суддя призупинив бій після брудного удару Дюбуа нижче поясу.
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