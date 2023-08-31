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Опетая: Важко визначити, яким був удар у поєдинку Усика та Дюбуа

Джей Опетая прокоментував бій між Олександром Усиком (21-0, 14 КО) та Даніелем Дюбуа (19-2, 18 КО).
Сьогодні 19:31 182 0
Опетая: Важко визначити, яким був удар у поєдинку Усика та Дюбуа
#Олександр Усик, #Даніель Дюбуа

Джерело - tribuna.com.

Даніель Дюбуа (19-2, 18 КО) завдав спірного удару Олександру Усику (21-0, 14 КО) у 5-му раунді бою за титул чемпіона світу.

Про це розповів чемпіон IBF у напівважкій вазі Джей Опетая (22-0, 17 КО).

"На жаль, у боксі трапляються речі, які не можна контролювати. Це удар у спірну область. Це не був удар по яйцях, але він припав у пояс. Важко визначити, яким був цей удар.

Я фанат Усика. Я дуже багато за ним стежив, доки підіймався у професійних рейтингах. Тепер я можу бути його конкурентом", - сказав Опетая.

У 5 раунді суддя призупинив бій після брудного удару Дюбуа нижче поясу.

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