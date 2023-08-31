Хейні може повернутися до дивізіону Ломаченка

Абсолютний чемпіон світу у легкому дивізіоні Девін Хейні може повернутися у легку вагу.

Про це розповів сам американський боксер.

"Ви бачили, як моє тіло дозрівало, коли я виступав у професіоналах, а також аматорах. Пройшло багато часу, але хто знає. Я міг би повернутися до 135 фунтів.

У цій ваговій категорії досі є великі бої. Тож нам просто потрібно знайти правильного суперника, має бути правильна ситуація та правильні гроші. У такому разі, звичайно, я спущусь.

У WBC зробили мене "чемпіоном на канікулах". Також вони дали мені можливість піднятися та виграти ще один пояс. Я маю поважати їхнє рішення. Але ніколи не знаєш, як усе складеться. У майбутньому я можу знову побитися за пояс WBC у легкій вазі і стати дворазовим абсолютним чемпіоном у цій ваговій категорії", - відзначив Хейні.