Аллен: Усик наполягатиме на поєдинку з Ф’юрі

Чемпіону WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександру Усику (21-0, 14 КО) необхідний бій проти володаря поясу WBC Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO).

Про це розповів боєць надважкої ваги Девід Аллен (21-5-2, 18 КО).

"Я думаю, що Усик однозначно хоче побитися з Ф’юрі. Я вважаю, що він увесь цей час хотів бою з ним.

Усик розуміє, що не стає молодшим. Він від природи менший. Мені здається, що він наближається до своєї межі.

Я гадаю, що найкращі роки Усика, мабуть, залишилися позаду. Але з огляду на те, якою людиною є Олександр, він хоче побитися за звання абсолютного чемпіона світу.

Я думаю, що Усик наполягатиме на поєдинку з Ф’юрі. Ймовірно, за цей бій вони матимуть найбільші гроші.

Мені здається, що зараз багатьом важкоатлетам подобаються їхні шанси в бою з Усиком. Він менше від природи, йому буде 37 років.

Якби я вів справи Усика, то сказав би: "На цьому етапі або Ф’юрі, або нічого", – сказав Аллен.