Ф’юрі: Я б побив Усика і Джошуа за один вечір

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) не зацікавлений у бої з володарем титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (21-0, 14 КО).

Про це розповів сам британський боксер.

"Перемога над Усиком нічого мені не дасть, хто він, чорт забирай, такий? Якщо я буду битися з Усиком – це все одно, що кину йому не кісточку, а подарую цілу собачу будку. Всі чекають, що я поб’ю Усика, хлопця з середньої ваги, який менший за мене.

Якщо Усик переможе мене, то почнеться: "Боже мій, він побив мамонта, якого ніхто не міг перемогти". Я не збираюся давати комусь таку нагоду.

Можливо, було б краще, якби Усик та Джошуа побилися зі мною разом у команді. Просто нехай змінюються між раундами. Я б дійсно побив їх одного й того ж вечора - ось наскільки вони легкі суперники", - сказав Ф’юрі.