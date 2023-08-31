Даніель Дюбуа (19-2, 18 КО) пробив нижче пояса Олександру Усику (21-0, 14 КО) у 5-му раунді бою за титул чемпіона світу.

Про це розповів американський тренер Тедді Атлас.

"Навіть якщо в Усика залізне підборіддя, у нього може бути скляний живіт! Я вважаю, що він законно постраждав. Не можу сказати вам, чи постраждав він через пошкодження живота, чи через пошкодження пахової області.

Здавалося, що не в області паху, а збоку. Але це було нижче лінії і нижче початку шортів.

Це не було набагато нижче, але нижче. Тож технічно це низький удар, це не надто важко визначити", - сказав Атлаc.