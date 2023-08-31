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Атлас: Навіть якщо в Усика залізне підборіддя, у нього може бути скляний живіт

Тедді Атлас прокоментував епізод, в якому Даніель Дюбуа вдарив Олександра Усика нижче пояса.
Сьогодні 16:25 176 0
Атлас: Навіть якщо в Усика залізне підборіддя, у нього може бути скляний живіт
#Олександр Усик, #Тедді Атлас, #Даніель Дюбуа

Джерело - boxing-social.com.

Даніель Дюбуа (19-2, 18 КО) пробив нижче пояса Олександру Усику (21-0, 14 КО) у 5-му раунді бою за титул чемпіона світу.

Про це розповів американський тренер Тедді Атлас.

"Навіть якщо в Усика залізне підборіддя, у нього може бути скляний живіт! Я вважаю, що він законно постраждав. Не можу сказати вам, чи постраждав він через пошкодження живота, чи через пошкодження пахової області.

Здавалося, що не в області паху, а збоку. Але це було нижче лінії і нижче початку шортів.

Це не було набагато нижче, але нижче. Тож технічно це низький удар, це не надто важко визначити", - сказав Атлаc.

У 5 раунді суддя призупинив бій після брудного удару Дюбуа нижче поясу.

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