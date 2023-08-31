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Де Ла Хойя до Усика та Ф’юрі: Не будьте жадібними

Сьогодні 10:50 384 0
Де Ла Хойя до Усика та Ф’юрі: Не будьте жадібними
Фото: Getty Images
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Fight Hub TV.

Олександр Усик та Тайсон Ф’юрі мають домовитися про очний бій за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

Про це заявив колишній чемпіон світу, а тепер промоутер Оскар Де Ла Хойя.

"Бій, який я хотів би побачити, якщо він відбудеться, - це Тайсон Ф’юрі проти Олександра Усика. На кону стоятиме достатньо грошей, не будьте жадібними. Ось і все - не будьте жадібними", - сказав Де Ла Хойя.

Раніше промоутер назвав дату бою Усик - Ф’юрі.

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