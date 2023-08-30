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Гірн припустив, що Усик вийшов на бій проти Дюбуа з травмою

Едді Гірн прокоментував бій Усик - Дюбуа
Сьогодні 16:40 194 0
Гірн припустив, що Усик вийшов на бій проти Дюбуа з травмою
#Едді Гірн, #Олександр Усик, #Даніель Дюбуа

Джерело - tribuna.com.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) імовірно вийшов на бій проти Даніеля Дюбуа (19-2, 18 КО) із травмою.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Зі стартового гонга Усик не був схожий на себе. Я думаю, що його ноги здавались повільними, він виглядав стомленим. Мені здалося, що він постарів. Чи був цей тиск через те, що він бився практично вдома? Усик взагалі нечасто виступав удома. Чи був він травмований?

Чому вони використали маленький ринг? Коли я бачу, як боєць, якому подобається рухатися, використовує маленький ринг, це говорить мені про те, що він має проблеми, що він не хоче багато рухатися. Це дуже незвичайно для Усика, оскільки він бився з Дюбуа. Я думав, що він захоче більший ринг. Чи була у нього травма, чи операція? Я не знаю. Але він все одно виграв кожний раунд", - сказав Гірн.

У дев'ятому раунді рефері зупинив поєдинок після другого нокдауну британця. Уперше в нокдауні Дюбуа побував наприкінці 7 раунду.

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