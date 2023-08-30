Де Ла Хойя: Пояс Усика знаходився поруч з його сосками

Джерело - Fight Hub TV.
Колишній чемпіон Оскар Де Ла Хойя не вважає, що Даніель Дюбуа наніс Олександру Усику удар нижче пояса.
Про це він розповів порталу Fight Hub TV.
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"Всі ці люди, які кажуть, що це був заборонений удар – ні, цей удар не був забороненим. Це справді був легальний удар. Удар Дюбуа пішов угору. Так він був нижче пояса, але пояс Усика знаходився поруч з його чортовими сосками. Удар йшов знизу, але коли він прилетів, то влучив у живіт. Це не низько.", - сказав Де Ла Хойя.
Повідомлялося, що команда Дюбуа має намір оскаржити результат бою з Усиком.
У дев'ятому раунді рефері зупинив поєдинок після другого нокдауну британця. Уперше в нокдауні Дюбуа побував наприкінці 7 раунду.
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