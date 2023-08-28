Джерело - tribuna.com.
Даніель Дюбуа (19-2, 18 КО) пробив нижче пояса Олександру Усику (21-0, 14 КО) у 5-му раунді бою за титул чемпіона світу.
Про це розповів український суддя Віктор Фесечко.
"Там дійсно був удар нижче пояса. За всіма правилами, це й на фотографіях видно. Суддя дав час на відновлення. Суддя все зробив так, як і повинен був.
Завжди будуть ті, хто оскаржуватиме. Знаєте, якби ще бій був рівний, але ж він нокаутом програв. Які можуть бути скарги? Це хіба виправдання собі. Бо для Олександра це був бій рівня спарингу. Він на голову вищий", - сказав Фесечко.
У 5 раунді суддя призупинив бій після брудного удару Дюбуа нижче поясу.
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