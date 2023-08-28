Промоутер Хрговича: Бій з Усиком повинен відбутися у грудні

Претендент на титул IBF має намір провести бій з Усиком

Джерело - Чемпіон.

Претендент на титул IBF у суперважкій вазі Філіп Хргович (16-0, 13 КО) може провести бій з чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (21-0, 14 КО) цього року.

Про це заявив промоутер хорвата Калле Зауерланд.

"Сьогодні вранці ми написали в IBF і поінформували їх, що ми готові і хочемо провести цей бій. Наша сторона не зацікавлена відступати. Цей бій повинен відбутися у грудні", - сказав Зауерланд.

Раніше Філіп Хргович привітав українця Олександра Усика з перемогою над Даніелем Дюбуа.

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