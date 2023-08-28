Головне
Магучіх виграла чемпіонат світу-2023
Вчора 22:43 2115
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі
Сьогодні 14:28 270314
Чорноморець: Система суддівства в українському футболі має бути реформована
Сьогодні 13:34 151 1
Мати Рубіалеса оголосила голодування у церкві
Сьогодні 13:16 345
Бех-Романчук: Саме цього не вистачало на Олімпійських іграх у Токіо
Сьогодні 13:07 786
28 серпня на US Open зіграють Костюк, Калініна та Байндль
Сьогодні 11:06 468
Рейтинг ATP: Крутих втратив понад 40 позицій
Сьогодні 09:30 68796
Рейтинг WTA: Світоліна залишилася першою ракеткою України
Сьогодні 08:15 323623 3
Фото дня: Королева Ярослава Магучіх вперше стала чемпіонкою світу
Вчора 23:54 805
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: Магучіх здобула золоту медаль, неймовірний ривок Бол
Вчора 23:20 1262
Прямі трансляції

Промоутер Хрговича: Бій з Усиком повинен відбутися у грудні

Претендент на титул IBF має намір провести бій з Усиком
Сьогодні 15:25 137 0
Промоутер Хрговича: Бій з Усиком повинен відбутися у грудні
Фото: Getty Images
#Олександр Усик, #Філіп Хргович

Джерело - Чемпіон.

Претендент на титул IBF у суперважкій вазі Філіп Хргович (16-0, 13 КО) може провести бій з чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (21-0, 14 КО) цього року.

Про це заявив промоутер хорвата Калле Зауерланд.

"Сьогодні вранці ми написали в IBF і поінформували їх, що ми готові і хочемо провести цей бій. Наша сторона не зацікавлена відступати. Цей бій повинен відбутися у грудні", - сказав Зауерланд.

Раніше Філіп Хргович привітав українця Олександра Усика з перемогою над Даніелем Дюбуа.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Стало відомо, що Усик сказав Дюбуа відразу після бою Стало відомо, що Усик сказав Дюбуа відразу після бою 21328
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 18708
Рейтинг WTA: Світоліна залишилася першою ракеткою України Рейтинг WTA: Світоліна залишилася першою ракеткою України 323623 3
Рейтинг ATP: Крутих втратив понад 40 позицій Рейтинг ATP: Крутих втратив понад 40 позицій 68796
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати 37616
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 270314
Рекомендуємо
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 87770 1
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 12338
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 81718 1
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 15880
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 48623
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 56492