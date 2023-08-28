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Визначився можливий суперник Усика, якщо не вийде організувати бій з Ф'юрі

Егіс Клімас розповів про можливого суперника Усика
Сьогодні 10:19 408 0
Визначився можливий суперник Усика, якщо не вийде організувати бій з Ф'юрі
Фото: Getty Images
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Філіп Хргович, #Егіс Клімас

Джерело - Boxing Scene.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександра Усика (21-0, 14 КО) боксуватиме з обов'язковим претендентом на титул IBF Філіпом Хрговичем (16-0, 13 КО), якщо не вийде зробити бій з чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі (33-0-1, 24 KO).

Про це заявив менеджер українця Егіс Клімас.

"Хргович - наш обов’язковий претендент, але якщо ми зможемо отримати об’єднавчий бій з чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі, то підемо на це. Якщо не вийде, то Хргович буде наступним", - сказав Клімас.

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