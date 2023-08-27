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Котельник: Мене Усик нічим не вразив

Сьогодні 22:11 523 0
Котельник: Мене Усик нічим не вразив
#Олександр Усик, #Даніель Дюбуа, #Андрій Котельник

Джерело - sport.ua.

Бій Олександра Усика з Даніелем Дюбуа, в якому українець здобув перемогу і зберіг чемпіонські пояси, не сподобався Андрію Котельнику.

Про це заявив сам Срібний призер Олімпійських ігор в Сіднеї, чемпіон світу серед професіоналів за версії WBA.

"Якщо відверто, то бій мені не сподобався. Олександр Усик також не вразив якимись домашніми заготовками й запам'ятався хіба тим, що зумів захистити чемпіонські титули.

Переконаний, не тільки мені, а й великому загону шанувальників шкіряної рукавички. Не дивно, що в ЗМІ розгорілася справжня дискусія не стосовно якості боксу, а чи влучив Дюбуа нижче пояса.

Як на мене, удар був у бандаж, але не навмисний тому рефері й не покарав англійця за це порушення. До речі, арбітр Луїс Пабон з Пуерто-Ріко мені добре знайомий, саме він в 2008 році в Кардіффі обслуговував мій чемпіонський бій з англійцем Гевіном Рісом. Пабон - прибічник латиноамериканського стилю суддівства, не звертаючи увагу на, як кажуть, "брудний" бокс.

Проте мені не сподобалося, як поводився Усик на рингу після цього удару. Складалося враження, що "прилетіло "від самого Тайсона Ф'юрі. Кому потрібне це шоу? Все ж, як кажуть, переможців не судять, Олександр записав до свого активу чергову звитягу, хоча цього разу вона була прогнозованою. Надто велика різниця була в класі. Проте навіть за такого перебігу подій поєдинок у Вроцлаві показав, що в Усика є вразливі місця, якими більш досвідчені опоненти вміло скористаються. Про це слід пам'ятати Усику готуючись до наступних протистоянь з більш сильними суперниками", - сказав Котельник.

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