Омаргалієва виконає гімн України перед боєм Усик - Дюбуа

Стало відомо хто виконає гімн перед боєм Усик - Дюбуа

Джерело - Чемпіон.

Національний гімн України перед поєдинком між чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) та британцем Даніелем Дюбуа (19-1, 18 КО) виконає українська співачка Альона Омаргалієва.

Про це вона повідомила у інстаграмі.

"Я маю честь представляти нашу країну на міжнародній арені та виконаю гімн України перед важливим боєм Усик проти Дюбуа. Буду дуже вдячна за підтримку всім моїм слухачам та глядачам бою. Вболівайте за Олександра Усика. Слава Україна", - написала Омаргалієва.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Omargalieva Alena 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 (@omargalieva.alena)

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