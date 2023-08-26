Головне
Усик - Дубуа: онлайн-трансляція бою за звання абсолютного чемпіона світу
Сьогодні 19:43 4988
Берінчик і Митрофанов боксуватимуть в андеркарді бою Усик - Дюбуа: LIVE-трансляція
Сьогодні 20:03 492
Тоттенгем переграв Борнмут із Забарним, Арсенал із Зінченком втратив перемогу над Фулгемом: результати матчів АПЛ
Сьогодні 19:00 530
Полісся розібралося з Олександрією в 5 турі УПЛ
Сьогодні 18:56 319
Ферстаппен виграв кваліфікацію на домашньому Гран-прі Нідерландів
Сьогодні 17:39 225
Металіст 1925 здолав ЛНЗ у 5 турі УПЛ
Сьогодні 17:11 240
Усик – Дюбуа: букмекери назвали фаворита чемпіонського бою
Сьогодні 15:16 848
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати
Сьогодні 15:08 33086
Усик - Дюбуа: де дивитися онлайн бій за звання абсолютного чемпіона світу
Сьогодні 14:36 25856
Усик - Дюбуа: усе про бій
Сьогодні 13:35 20720 5
Прямі трансляції

Омаргалієва виконає гімн України перед боєм Усик - Дюбуа

Стало відомо хто виконає гімн перед боєм Усик - Дюбуа
Сьогодні 19:49 304 0
Омаргалієва виконає гімн України перед боєм Усик - Дюбуа
#Олександр Усик, #Даніель Дюбуа

Джерело - Чемпіон.

Національний гімн України перед поєдинком між чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) та британцем Даніелем Дюбуа (19-1, 18 КО) виконає українська співачка Альона Омаргалієва. 

Про це вона повідомила у інстаграмі.

"Я маю честь представляти нашу країну на міжнародній арені та виконаю гімн України перед важливим боєм Усик проти Дюбуа. Буду дуже вдячна за підтримку всім моїм слухачам та глядачам бою. Вболівайте за Олександра Усика. Слава Україна", - написала Омаргалієва.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Усик - Дюбуа: де дивитися онлайн бій за звання абсолютного чемпіона світу Усик - Дюбуа: де дивитися онлайн бій за звання абсолютного чемпіона світу 25856
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати 33086
Усик - Дюбуа: усе про бій Усик - Дюбуа: усе про бій 20720 5
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 16424
Усик - Дюбуа: онлайн-трансляція чемпіонського бою - LIVE Усик - Дюбуа: онлайн-трансляція чемпіонського бою - LIVE 23952
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці 15454
Рекомендуємо
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 7851 2
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 27052
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 269941
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 16467
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 20728
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 117360