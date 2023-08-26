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Джойс: Дюбуа буде більш спритним

Джо Джойс оцінив рішення Деніела Дюбуа скинути вагу перед поєдинком проти Олександра Усика,
Сьогодні 15:30 234 0
Джойс: Дюбуа буде більш спритним
#Олександр Усик, #Джо Джойс, #Даніель Дюбуа

Джерело - talksport.com.

Володар титулу WBA Regular Даніел Дюбуа (19-1, 18 КО) скинув вагу, щоб бути спритнішим у бою проти чемпіона світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Про це розповів британський суперважковаговик Джо Джойс.

"Він, ймовірно, буде більш спритним. Тому що якщо він буде трохи повільним і неповоротким, то не зможе влучити по Усику. Бути легшим, швидшим і спритнішим – це хороший крок. Особливо якщо він зможе комфортно провести 12 раундів у цій вазі.

У нього дуже важкий удар, але якщо ти не можеш влучити в Усика, то як збираєшся його нокаутувати? Олександр теж здатний завдати удару, і він багато їх викидає, тож буде складно. Це важке випробування, але бажаю Дюбуа удачі", - відзначив Джойс.

Нагадаємо, Дюбуа переважив Усика напередодні бою.

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