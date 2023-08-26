Хргович: Я хочу отримати свій шанс

Переможець поєдинку Усик-Дюбуа повинен зустрітися з обов'язковим претендентом на титул IBF у надважкій вазі Філіпом Хрговичем.

Про це розповів сам хорватський боксер.

"Я повинен бути наступним, я наступний в черзі, IBF наступна в черзі, за всіма правилами наступним повинен бути я.

Ти або робиш пояс вакантним, або проводиш обов'язковий захист. Гадаю, так і повинно бути.

Я хочу отримати свій шанс, я заслуговую на це. Я багато працюю. Я сімнадцять років у цьому спорті і хочу отримати свій шанс", — сказав Хргович.