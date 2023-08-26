Хргович: Я хочу отримати свій шанс

Джерело - tribuna.com.
Переможець поєдинку Усик-Дюбуа повинен зустрітися з обов'язковим претендентом на титул IBF у надважкій вазі Філіпом Хрговичем.
Про це розповів сам хорватський боксер.
"Я повинен бути наступним, я наступний в черзі, IBF наступна в черзі, за всіма правилами наступним повинен бути я.
Ти або робиш пояс вакантним, або проводиш обов'язковий захист. Гадаю, так і повинно бути.
Я хочу отримати свій шанс, я заслуговую на це. Я багато працюю. Я сімнадцять років у цьому спорті і хочу отримати свій шанс", — сказав Хргович.
Нагадаємо, Дюбуа переважив Усика. Бій відбудеться 26 серпня у Вроцлаві.
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