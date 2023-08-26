Воррен анонсував об'єднавчий бій у надважкій вазі

Джерело - Чемпіон.
Переможець бою Олександр Усик - Даніель Дюбуа зустрінеться з Тайсоном Ф'юрі в об'єднавчому поєдинку.
Про це розповів промоутер Френк Воррен.
"Яким би не був результат, на початку наступного року відбудеться об'єднавчий поєдинок.
Там (у контракті на поєдинок Дюбуа - Усик – прим.) немає пункту про реванш, бо це обов'язковий захист.
Хто б не виграв бій, він кине виклик Тайсону в об'єднавчому поєдинку", — сказав Воррен.
Нагадаємо, Дюбуа переважив Усика. Бій відбудеться 26 серпня у Вроцлаві.
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