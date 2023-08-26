Воррен анонсував об'єднавчий бій у надважкій вазі

Переможець бою Олександр Усик - Даніель Дюбуа зустрінеться з Тайсоном Ф'юрі в об'єднавчому поєдинку.

Про це розповів промоутер Френк Воррен.

"Яким би не був результат, на початку наступного року відбудеться об'єднавчий поєдинок.

Там (у контракті на поєдинок Дюбуа - Усик – прим.) немає пункту про реванш, бо це обов'язковий захист.

Хто б не виграв бій, він кине виклик Тайсону в об'єднавчому поєдинку", — сказав Воррен.