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Воррен анонсував об'єднавчий бій у надважкій вазі

Френк Воррен прокоментував об'єднавчий бій у надважкій вазі
Сьогодні 15:40 199 0
Воррен анонсував об'єднавчий бій у надважкій вазі
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Френк Воррен, #Даніель Дюбуа

Джерело - Чемпіон.

Переможець бою Олександр Усик - Даніель Дюбуа зустрінеться з Тайсоном Ф'юрі в об'єднавчому поєдинку.

Про це розповів промоутер Френк Воррен.

"Яким би не був результат, на початку наступного року відбудеться об'єднавчий поєдинок.

Там (у контракті на поєдинок Дюбуа - Усик – прим.) немає пункту про реванш, бо це обов'язковий захист.

Хто б не виграв бій, він кине виклик Тайсону в об'єднавчому поєдинку", — сказав Воррен.

Нагадаємо, Дюбуа переважив Усика. Бій відбудеться 26 серпня у Вроцлаві.

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