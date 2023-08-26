Усик зустрівся з Джейком Полом

Зустріч відбулася у Вроцлаві

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) зустрівся з блогером та боксером Джейком Полом (7-1, 4 КО).

Пол записав відео, у якому використав фразу Усика "I’m very feel" (я себе дуже відчуваю).

Зустріч відбулася у Вроцлаві напередодні бою Усика з Даніелем Дюбуа.

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Нагадаємо, Дюбуа переважив Усика. Бій відбудеться 26 серпня у Вроцлаві.

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