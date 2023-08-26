Катерина Усик: Ненавиджу країну 404 більше, ніж раніше

Дружина найпопулярнішого спортсмена України поділилася своїми очікуваннями від бою Усик - Дюбуа

Джерело - Чемпіон.

В ексклюзивному інтерв’ю Чемпіону Катерина Усик розповіла, як її змінили півтора року війни, в чому її чоловік мав початкову перевагу над Батьківщиною-мати та як часто вона відвідує шпиталь із нашими пораненими військовими.

Без сну напередодні бою

– Пані Катерино, ми бачимо, як у тренувальному таборі готується до бою Олександр. А як до цієї події готуються дружини боксерів?

– Я готуюся передусім морально. Ця подія – ще одна можливість заявити про нашу країну на увесь світ. А особисто мені ще раз хочеться побачити наш прапор і почути наш гімн. Це дуже важливо для мене!

– Довго вирішуєте, як одягатися на бій за участю чоловіка?

– Це питання серйозне. Але особливо над цим не думаю. Головне, аби погода була підхожа. І настрій. Тоді й образ буде гармонійний.

– Одному моєму приятелю напередодні бою Володимира Кличка наснилося, що нокаутований українець, причому нокаут був таким важким, що його відливали водою з відра прямо у рингу. В підсумку той чемпіонський бій Володимир виграв нокаутом у другому раунді. А вам сняться боксерські сни?

– Чесно кажучи, напередодні бою мені ніколи нічого не сниться! Я практично не сплю, тому що в душі такі пристрасті бушують… Чекаю на бій, який ось-ось відбудеться. Дай Боже, все вийде!

– У межах івенту на ринг Вроцлава вийдуть відразу 8 українських боксерів. Окрім вашого чоловіка, це Денис Берінчик, Дмитро Митрофанов, Ярослав Харциз, Даніель Лапін, Василь Чеботарь, Федір Черкашін та Олександр Соломенніков. Будете вболівати за кожного з них?

– Звісно. Це грандіозно та довгоочікувано! Хлопці давно готуються! Я за кожного нашого боксера вболіваю і переживаю всім серцем. Нам потрібні українські перемоги!

– А варто чекати перемог у покоління, що підростає? Ваш син Кирило вже був у тренувальному таборі батька й непогано себе проявив. Цього разу син бажав знову відвідати тренувальний табір?

– Так, бажав. Але тепер діти не приїжджали в табір до тата. Ми вирішили, що так для них буде краще. Адже у дітей купа своїх занять та тренувань!

Підтримаємо Олександра Усика у Вроцлаві!

Тризуб і Батьківщина-мати

– Помітно, що Олександр в інтерв’ю світовим медіа вже потроху починає відповідати англійською. Займається з репетитором? Хто у вашій родині знає англійську найкраще, батьки чи діти?

– Саня – розумничка! Він дійсно намагається й активно вчить англійську. Ми всі чудово усвідомлюємо, що без мови – нікуди. У нашій родині, ймовірно, англійською краще володіють діти. Плюс ще іспанська їм непогано заходить.

– Бачили ваші фото під час зустрічей з нашими військовими у шпиталях. Як часто долучались до цих заходів у останні місяці?

– Коли перебуваю у Києві, практично кожен день приїжджаю до наших хлопців. Особливо не розпорошуюсь. Щоб не було, коли ти начебто скрізь і ніде. Зараз у мене в пріоритеті госпіталь, який був в окупації. Там понад 330 наших хлопців, яким я допомагаю, як можу. Після боя чоловіка повернусь додому і продовжимо нашу співпрацю. Для мене дуже важливо, щоб наші захисники перебували в нормальних людських умовах

– У вашому будинку у Ворзелі, в якому навесні минулого року напаскудили окупанти з країни 404, вже навели лад? Там і досі проживає молода українська родина, якій ви з чоловіком надали можливість жити безплатно?

– Будинок у Ворзелі потроху доводимо до ладу. Звичайно, там, як і рік тому, живе молода родина переселенців, у них все добре.

Катерина Усик: З нашого будинку росіяни вкрали бойлер

– Як півтора року повномасштабної війни за нашу незалежність змінили вас та Олександра? Які зміни відчуваєте в дітях?

– Я стала більш стійкою. Намагаюся допомагати, бути корисною. Так само ненавиджу – може, навіть, іще більше – рашку! Так само вірю в наших людей, які доводять кожен день, що ми сильна нація. Пишаюсь всіма українцями!

– Олександр під час війни подав приклад, як має вчиняти справжній українець. А коли чоловік вас востаннє приємно здивував?

– Він кожен день, особливо коли ми в цей час не разом, намагається радувати. Найголовніше – це підтримка одне одного! Для мене найважливіша радість і цінність – коли сім'я знову збереться у Києві. Коли ми переможемо, коли настане мир, тоді я буду найщасливіша у світі!

– Одне з ваших найулюбленіших тату на тілі чоловіка – Батьківщина-мати. Після того, як на ній поміняли застарілий радянський герб на наш тризуб, не жартували з Олександром, мовляв, тепер і тобі потрібно трохи “виправити” це тату?

– А ви подивіться уважно на це його татуювання. У Сані з самого початку на щиті замість незрозумілого радянського символу було витатуювано тризуб. І мені це дуже подобається.

Максим Розенко, Чемпіон

Фото – з сімейного архіву Катерини Усик