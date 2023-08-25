Зозуля: Буде перемога Усика, можливо, у четвертому раунді

Український футболіст Роман Зозуля дав прогноз на бій між чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) та британцем Даніелем Дюбуа (19-1, 18 КО).

Про це повідомляє Tribuna.com

"Звичайно перемога Олександра, ми вболіваємо і віримо в нього. Тільки перемога. Думаю, що буде перемога, можливо, у четвертому раунді. Вчора з ним трішки поспілкувалися. Саня, як Саня – завжди позитивний, завжди налаштований на бій, тому все буде добре", - сказав Зозуля.