Усик: Можливо, я не такий важкий, як Дюбуа, але маю інше - серце

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) прокоментував зважування перед поєдинком з Даніелем Дюбуа (19-1, 18 КО).

Про це повідомляє Tribuna.com.

"Мені подобається бути у Вроцлаві, подобається це місто. Хороше місце. Надважка вага - мрія для всіх, хто боксує. Це королівська вага. Для мене різниця у вазі не має значення. Я боксер. Можливо, не такий важкий, як Даніель, але маю інше - серце. Дорога Україно, я тебе люблю. Слава Україні", - сказав Усик.