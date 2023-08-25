Головне
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: тріумф Бол, друга золота медаль Перес
Вчора 23:47 1837
Магучіх і Геращенко вийшли у фінал чемпіонату світу
Сьогодні 13:21 398
Україна випала із топ-15 таблиці коефіцієнтів УЄФА, пропустивши вперед дві країни
Сьогодні 10:42 62209 6
Усик: Я вважаю себе андердогом
Сьогодні 10:40 459
Усик - Дюбуа: де дивитися онлайн бій за звання абсолютного чемпіона світу
Сьогодні 10:37 14645
Лалатович: Якби ми грали вдома в Луганську на повному стадіоні, це був би інший матч
Сьогодні 10:00 352
Луческу: З такими помилками арбітрів ми є чемпіонами за скасованими голами
Сьогодні 08:28 1698
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад змагань та виступу українців 25 серпня
Сьогодні 07:11 3478
Зоря поступилася Славії, Шериф з Ковалем зіграв унічию з Клаксвіком: результати матчів Ліги Європи
Вчора 23:59 624
Ярмоленко може пропустити матчі з Англією та Італією через пошкодження
Вчора 23:37 632
Прямі трансляції

Шелестюк спробував передбачити точний результат бою Усик - Дюбуа

Тарас Шелестюк прокоментував бій Усик - Дюбуа
Сьогодні 13:55 181 0
Шелестюк спробував передбачити точний результат бою Усик - Дюбуа
#Олександр Усик, #Тарас Шелестюк, #Даніель Дюбуа

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF  Олександра Усика  (20-0, 13 КО) зможе достроково перемогти володар титулу WBA Regular Даніеля Дюбуа (19-1, 18 КО).

Про це розповів український боксер Тарас Шелестюк

"Мій прогноз, що це буде легкий бій для Сані Усика, він зробить шоу та завершить поєдинок нокаутом після 6-го раунду, не раніше, тому що треба дати глядачам шоу і Усик зможе це зробити", - відзначив Шелестюк.

Бій Усика та Дюбуа відбудеться 26 серпня у Вроцлаві.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар матчів Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар матчів 14350
Вайлдер назвав точний результат бою Усик - Дюбуа Вайлдер назвав точний результат бою Усик - Дюбуа 12077
Україна випала із топ-15 таблиці коефіцієнтів УЄФА, пропустивши вперед дві країни Україна випала із топ-15 таблиці коефіцієнтів УЄФА, пропустивши вперед дві країни 62209 6
Карлсен вперше у кар’єрі виграв Кубок світу з шахів Карлсен вперше у кар’єрі виграв Кубок світу з шахів 4096
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати 29263
Усик - Дюбуа: де дивитися онлайн бій за звання абсолютного чемпіона світу Усик - Дюбуа: де дивитися онлайн бій за звання абсолютного чемпіона світу 14645
Рекомендуємо
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 320721 7
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 39461 1
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 29715
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 11222 1
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 2821
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 54369