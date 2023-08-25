Шелестюк спробував передбачити точний результат бою Усик - Дюбуа

Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF Олександра Усика (20-0, 13 КО) зможе достроково перемогти володар титулу WBA Regular Даніеля Дюбуа (19-1, 18 КО).

Про це розповів український боксер Тарас Шелестюк

"Мій прогноз, що це буде легкий бій для Сані Усика, він зробить шоу та завершить поєдинок нокаутом після 6-го раунду, не раніше, тому що треба дати глядачам шоу і Усик зможе це зробити", - відзначив Шелестюк.