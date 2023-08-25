Усик: Я вважаю себе андердогом

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) вважає себе аутсайдером у бою проти Даніеля Дюбуа (19-1, 18 КО).

Про це розповів сам український боксер.

"Звичайно, Дюбуа – небезпечний суперник. Він молодий, це можливість для Даніеля. Я не думаю: "Ей, це молодий хлопець, а я чемпіон світу". Ні, у кожному своєму тренувальному таборі я готуюсь на 100%, навіть не на 100, а на 200, 300%.

Я не думаю, що це легкий бій. Ні, він нелегкий. Я вважаю себе андердогом. Для мене це мотивація.

Коли я біжу на гору, думаю, що можу це зробити. Це щоразу мотивує мене, коли я плаваю в басейні, працюю з мішком та проводжу спаринги", - сказав Усик.