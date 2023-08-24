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Дюбуа: Найкращі дні Усика минули

Даніель Дюбуа прокоментував бій проти Олександра Усика
Сьогодні 15:26 356 0
Дюбуа: Найкращі дні Усика минули
#Олександр Усик, #Даніель Дюбуа

Джерело - tribuna.com.

Володар поясу WBA World у надважкій вазі Даніель Дюбуа (19-1, 18 КО) повинний побити чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Про це розповів сам британський боксер.

"Я відчуваю, що його найкращі дні минули. Його кар’єра минула, він вже заробив грошей. Він провів 300 аматорських боїв. Його найкращі дні минули. Настав мій час. Настав час вийти туди і забрати його пояси.

Час себе показати. Я молодий, і не можу дозволити цьому старому перевершити себе. Мені 25, заради Бога, розумієте? Я не можу цього дозволити. Я маю зробити крок вперед. Цей бій дозволить мені вийти на новий рівень. Невже я справді можу дозволити цьому старому забрати у мене це?

Я не можу бути таким обережним, як Ей Джей. Але в деяких моментах Джошуа показав проблиски того, на що він здатний.

Я впевнений, що Усик буде обережно ставитися до мене, як це було з Ей Джеєм. Він намагатиметься бути швидким, боксувати і багато рухатись. Я повинен просто побити його, бути готовим просто вийти і обрушити на нього все", - сказав Дюбуа.

Бій Усика та Дюбуа відбудеться 26 серпня у Вроцлаві.

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