Головне
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: Кеннеді та Мун здобули золоті медалі, Бех-Романчук впевнено вийшла до фіналу
Сьогодні 00:25 1454
Підтримай Олександра Усика у Вроцлаві!
Сьогодні 07:50 9240
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад змагань та виступу українців 24 серпня
Сьогодні 07:09 503
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати
Сьогодні 00:07 24998
Брага переграла Панатінаїкос, Галатасарай вирвав перемогу в Молде: резульатти матчів Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:04 461
Зеленський посмертно нагородив Дерюгіну державною відзнакою «Національна легенда України»
Вчора 23:36 956
Кополовець став помічником депутата Закарпатської області
Вчора 22:01 369
Дніпро-1 в меншості вирвав нічию в Спартака Трнави у кваліфікації Ліги конференцій
Вчора 21:36 1062
Бех-Романчук вийшла у фінал чемпіонату світу у потрійному стрибку
Вчора 21:02 3455
ЛНЗ припинив співпрацю з головним тренером Ковпаком
Вчора 20:46 811
Прямі трансляції

Підтримай Олександра Усика у Вроцлаві!

Головна подія цього року в українському боксі відбудеться 26 серпня у Польщі
Сьогодні 07:50 9240 0
Підтримай Олександра Усика у Вроцлаві!
#Олександр Усик, #Даніель Дюбуа, #Усик - Дюбуа

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу в хевівейті за версіями WBA, IBF, WBO та IBO українець Олександр Усик на 45-тисячній футбольній Tarczynski Arena проведе захист всіх своїх титулів від британця Даніеля Дюбуа.

Цей івент стане головною подією для українського професійного боксу в 2023 році. Також свої бої у Вроцлаві проведуть українці Денис Берінчик, Дмитро Митрофанов, Ярослав Харциз, Даніель Лапін, Василь Чеботарь, Федір Черкашін. 

У межах події 26 серпня буде проведено декілька благодійних заходів на підтримку України. Вечір боксу під егідою K2 Promotions відбудеться у співпраці з Knockout Promotions та Skill Challenge Promotions. Партнери події: Usyk 17 Promotions, Queensberry Promotions, Ready To Fight.

Закликаємо всіх, у кого є можливість, підтримати Олександра Усика у Польщі. На 45-тисячній арені очікується аншлаг!

Допомога з придбанням квитків на бій: 

📞+38 050 342 92 23 (WhatsApp, Telegram, Viber)

📩maksym.rozenko@klitschkoexpo.com

Коментарі ()
Популярне зараз
Скала 1911 - Рух - онлайн-трансляція LIVE - Кубок України Скала 1911 - Рух - онлайн-трансляція LIVE - Кубок України 1942
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати 24998
Чорноморець дотиснув Лівий берег, Вікторія вибила ЛНЗ: результати матчів Кубка України Чорноморець дотиснув Лівий берег, Вікторія вибила ЛНЗ: результати матчів Кубка України 2015
Кубок України-2023/24: календар і результати матчів Кубок України-2023/24: календар і результати матчів 17704
Спартак - СК Дніпро-1 - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги конференцій Спартак - СК Дніпро-1 - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги конференцій 4084
Бех-Романчук вийшла у фінал чемпіонату світу у потрійному стрибку Бех-Романчук вийшла у фінал чемпіонату світу у потрійному стрибку 3455
Рекомендуємо
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 22595 1
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 54335
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 78015
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 2805
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 3292
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 16427