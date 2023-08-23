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Промоутер Ф’юрі не вірить у бій з Усиком

Френк Воррен відреагував на слова Олександра Красюка про те, що він зробить все можливе, щоб організувати бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі.
Сьогодні 13:10 153 0
Промоутер Ф’юрі не вірить у бій з Усиком
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Френк Воррен

Джерело - tribuna.com.

Організація бою чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) з чемпіоном WBC Тайсоном Ф’юрі  (33-0-1, 24 KO) є малоймовірною.

Про це розповів промоутер британця Френк Воррен.

"Як може відбутися бій між Ф'юрі та Усиком, коли Дюбуа переможе? Я думаю, що наш хлопець поб’є чемпіона.

Якщо це станеться, то Усик зникне з поля зору. Тоді ми побачимо, що буде далі", - сказав Воррен.

Бій Усика та Дюбуа відбудеться 26 серпня у Вроцлаві. Воррен – промоутер Ф’юрі і Дюбуа

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