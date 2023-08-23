Промоутер Ф’юрі не вірить у бій з Усиком

Організація бою чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) з чемпіоном WBC Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) є малоймовірною.

Про це розповів промоутер британця Френк Воррен.

"Як може відбутися бій між Ф'юрі та Усиком, коли Дюбуа переможе? Я думаю, що наш хлопець поб’є чемпіона.

Якщо це станеться, то Усик зникне з поля зору. Тоді ми побачимо, що буде далі", - сказав Воррен.