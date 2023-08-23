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Красюк: Зроблю все, щоб бій Усика з Ф’юрі відбувся

Олександр Красюк прокоментував бій Усик - Ф’юрі
Сьогодні 11:24 206 0
Красюк: Зроблю все, щоб бій Усика з Ф’юрі відбувся
Фото - gettyimages
#Олександр Красюк, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - tribuna.com.

Олександр Красюк, промоутер чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО), пообіцяв зробити все можливе для організації бою свого підопічного з чемпіоном WBC Тайсоном Ф’юрі  (33-0-1, 24 KO).

Про це розповів сам промоутер.

"Наш обов’язок - провести цей бій. Весь світ хоче побачити цей поєдинок. Не тільки ми самі чи люди, які займаються боксом, а весь світ.

Люди, які нічого не знають про бокс, хотіли б побачити бій за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі вперше в епоху чотирьох поясів.

Я можу пообіцяти вам і пообіцяти всім уболівальникам у всьому світі, що зроблю все, що від мене залежить, щоб цей бій відбувся", - сказав Красюк.

Бій Усика та Дюбуа відбудеться 26 серпня у Вроцлаві.

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