Хей: Дюбуа налаштований на найкращий результат у кар’єрі

Володар титулу WBA Regular у суперважкій вазі Даніель Дюбуа (19-1, 18 КО) налаштований на найкращий результат у кар'єрі у бою проти чемпіона світу за версіями WBA, WBO та IBF Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Про це розповів колишній чемпіон Девід Хей.

"Я так чекаю на Дюбуа цієї суботи – він готовий, втрачати нічого. З огляду на агресивний план гри Чісори проти найвеличнішого боксера всіх часів Усика, 25-річний Дюбуа налаштований на найкращий результат у кар’єрі.

Зіткнення з 40 000 українських уболівальників у Польщі лише підігріває вогонь. Попри всі труднощі, ігнорування експертів та слухання свого тренера, він може зробити неможливе реальністю.

Один впевнений удар Даніеля, за яким була б чітка і гостра комбінація, міг би повернути всі пояси в надважкій вазі до Великої Британії.

Давайте згуртуємося навколо нього, одне можна сказати напевно – буде легше організувати бій за абсолютне чемпіонство, якщо Дюбуа переможе, оскільки і він, і Ф’юрі входять в одну промо-команду.

Давайте приготуємося до гуркоту", - написав Хей.