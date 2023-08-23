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Хей: Дюбуа налаштований на найкращий результат у кар’єрі

Девід Хей прокоментував майбутній бій між Усиком та Дюбуа
Сьогодні 15:44 185 0
Хей: Дюбуа налаштований на найкращий результат у кар’єрі
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Хей, #Даніель Дюбуа

Джерело - Чемпіон.

Володар титулу WBA Regular у суперважкій вазі Даніель Дюбуа (19-1, 18 КО) налаштований на найкращий результат у кар'єрі у бою проти чемпіона світу за версіями WBA, WBO та IBF  Олександра Усика  (20-0, 13 КО).

Про це розповів колишній чемпіон Девід Хей.

"Я так чекаю на Дюбуа цієї суботи – він готовий, втрачати нічого. З огляду на агресивний план гри Чісори проти найвеличнішого боксера всіх часів Усика, 25-річний Дюбуа налаштований на найкращий результат у кар’єрі.

Зіткнення з 40 000 українських уболівальників у Польщі лише підігріває вогонь. Попри всі труднощі, ігнорування експертів та слухання свого тренера, він може зробити неможливе реальністю.

Один впевнений удар Даніеля, за яким була б чітка і гостра комбінація, міг би повернути всі пояси в надважкій вазі до Великої Британії.

Давайте згуртуємося навколо нього, одне можна сказати напевно – буде легше організувати бій за абсолютне чемпіонство, якщо Дюбуа переможе, оскільки і він, і Ф’юрі входять в одну промо-команду.

Давайте приготуємося до гуркоту", - написав Хей.

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Допис, поширений David Haye (@davidhaye)

Бій Усика та Дюбуа відбудеться 26 серпня у Вроцлаві.

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