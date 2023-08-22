Усик: З повагою ставлюся до Дюбуа

Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик (20-0, 13 КО) поважає свого наступного суперника - Даніеля Дюбуа (19-1, 18 КО).

Про це розповів сам українскьий боксер.

"З повагою ставлюся до нього. Деякі люди в інтернеті щось якось недооцінюють. Я до кожного свого опонента ставлюся з великою повагою.

Це претендент і мені потрібно виконати те, що стоїть переді мною. Якщо він претендує - мені потрібно з ним відбоксувати. Я не збираюся не від кого бігати чи шукати якісь зручні для себе моменти. Я не дуже зважаю на критику чи думку інших людей, але якщо так потрібно, то це потрібно просто зробити.

Не можу сказати, що сильно за ним слідкував, але з якогось моменту, не пам'ятаю з ким він боксував, я дивився його поєдинки та з ким він боксує. Я розумів, що, можливо, колись мені з цим парубком доведеться боксувати", - сказав Усик.