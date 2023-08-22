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Усик: З повагою ставлюся до Дюбуа

Олександр Усик прокоментував бій проти Даніеля Дюбуа
Сьогодні 11:10 176 0
Усик: З повагою ставлюся до Дюбуа
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Даніель Дюбуа

Джерело - tribuna.com.

Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик (20-0, 13 КО) поважає свого наступного суперника - Даніеля Дюбуа (19-1, 18 КО).

Про це розповів сам українскьий боксер.

"З повагою ставлюся до нього. Деякі люди в інтернеті щось якось недооцінюють. Я до кожного свого опонента ставлюся з великою повагою.

Це претендент і мені потрібно виконати те, що стоїть переді мною. Якщо він претендує - мені потрібно з ним відбоксувати. Я не збираюся не від кого бігати чи шукати якісь зручні для себе моменти. Я не дуже зважаю на критику чи думку інших людей, але якщо так потрібно, то це потрібно просто зробити.

Не можу сказати, що сильно за ним слідкував, але з якогось моменту, не пам'ятаю з ким він боксував, я дивився його поєдинки та з ким він боксує. Я розумів, що, можливо, колись мені з цим парубком доведеться боксувати", - сказав Усик.

Бій Усика та Дюбуа відбудеться 26 серпня у Вроцлаві.

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